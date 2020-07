Mer de Chine Méridionale : Le Pentagone cherche à désamorcer les tensions avec Pékin

Le chef du Pentagone Mark Esper a annoncé mardi son intention de se rendre en Chine avant la fin de l'année pour établir des canaux de communication entre militaires, espérant désamorcer les tensions avec Pékin. «Avant la fin de cette année, j'espère visiter la Chine pour la première fois en ma qualité de ministre de la Défense afin d'améliorer la coopération dans les secteurs où nous avons des intérêts communs et d'établir de nécessaires systèmes de communication de crise», a déclaré M. Esper lors d'un séminaire en ligne organisé par l'Institut international d'études stratégiques (IISS). Les Etats-Unis «ne cherchent pas le conflit» avec Pékin, a-t-il souligné. Washington veut «des relations positives et productives avec la Chine» et souhaite «ouvrir des lignes de communication et de réduction des risques». Le chef de la diplomatie Mike Pompeo, a annoncé, la semaine dernière, que les Etats-Unis considéraient désormais les revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale comme «illégales». Mike Pompeo qui appelait au même moment à partir de Londres à une coalition mondiale antichinoise a qualifié l’empire du milieu «d’agresseur». Washington rejette depuis longtemps les revendications de la Chine sur la quasi-totalité des îlots et récifs de la mer de Chine méridionale , et insiste sur la liberté de navigation, et M. Pompeo a explicitement pris partie il y a une semaine pour les Etats riverains de la Chine. Le secrétaire d'Etat a rappelé qu'un tribunal de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye avait jugé en 2016 que la Chine n'avait pas de base légale pour revendiquer des «droits historiques» sur cette zone. M. Esper a en contrepartie prévenu que même si Pékin protestait régulièrement contre les opérations de «liberté de navigation» que les Etats-Unis mènent dans cette zone maritime cruciale pour le commerce mondial, Washington continuerait à envoyer des porte-avions en mer de Chine méridionale. «Personne ne nous en empêchera», a-t-il assuré. Deux porte-avions américains, l'USS Nimitz et l'USS Ronald Reagan ont ainsi mené début juillet des exercices dans cette zone. M. Esper a prévenu aussi que l'US Navy continuerait à naviguer dans le détroit de Taïwan, et que Washington continuerait à vendre des armes à ce territoire que Pékin considère comme une de ses provinces. Après de telles déclarations, Pékin déroulera-t- elle le tapis rouge en l’honneur du chef du Pentagone ? Au vu de l’intransigeance de l’administration de Trump, pas si sûr…

M. T. et agences